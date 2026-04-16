GUERRE DES APPRENTIS Montpellier
GUERRE DES APPRENTIS Montpellier jeudi 25 juin 2026.
Montpellier
GUERRE DES APPRENTIS
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
À l’occasion de la fin de leur cycle de formation, nos apprentis arrivent au terme d’une année d’apprentissage riche en expériences. Pour mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris tout au long de l’année, nous organisons un grand concours où ils prendront les commandes du restaurant le temps d’une soirée.
À l’occasion de la fin de leur cycle de formation, nos apprentis arrivent au terme d’une année d’apprentissage riche en expériences. Pour mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris tout au long de l’année, nous organisons un grand concours où ils prendront les commandes du restaurant le temps d’une soirée.
En cuisine comme en salle, ils s’affronteront à travers plusieurs défis afin de vous proposer un menu “entrée + plat + dessert” à 25€, entièrement imaginé et réalisé par eux.
Tout au long de la soirée, vous aurez aussi votre mot à dire les clients seront invités à voter pour leurs favoris.
À la clé
200€ de prime pour le gagnant en cuisine
200€ de prime pour le gagnant en salle
A partir de 19h
Sur réservation sur melice.fr .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : GUERRE DES APPRENTIS
At the end of their training cycle, our apprentices come to the end of a year rich in experience. To put into practice everything they have learned throughout the year, we are organizing a major competition in which they will take charge of the restaurant for an evening.
L’événement GUERRE DES APPRENTIS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION GUIMET + CHINE LA PORCELAINE PEINDRE SUR LA PIERRE Montpellier 19 avril 2026
- SOIRÉE STAND UP AU CLANDESTIN Montpellier 19 avril 2026
- VUE ROYALE DEPUIS L’ARC Montpellier 19 avril 2026
- STAGES VACANCES AVRIL ENFANTS DESIGNERS Montpellier 20 avril 2026
- RESTANKIDS STAGE STREET ART Montpellier 20 avril 2026