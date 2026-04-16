Montpellier

GUERRE DES APPRENTIS

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

À l’occasion de la fin de leur cycle de formation, nos apprentis arrivent au terme d’une année d’apprentissage riche en expériences. Pour mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris tout au long de l’année, nous organisons un grand concours où ils prendront les commandes du restaurant le temps d’une soirée.

À l’occasion de la fin de leur cycle de formation, nos apprentis arrivent au terme d’une année d’apprentissage riche en expériences. Pour mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris tout au long de l’année, nous organisons un grand concours où ils prendront les commandes du restaurant le temps d’une soirée.

En cuisine comme en salle, ils s’affronteront à travers plusieurs défis afin de vous proposer un menu “entrée + plat + dessert” à 25€, entièrement imaginé et réalisé par eux.

Tout au long de la soirée, vous aurez aussi votre mot à dire les clients seront invités à voter pour leurs favoris.

À la clé

200€ de prime pour le gagnant en cuisine

200€ de prime pour le gagnant en salle

A partir de 19h

Sur réservation sur melice.fr .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : GUERRE DES APPRENTIS

At the end of their training cycle, our apprentices come to the end of a year rich in experience. To put into practice everything they have learned throughout the year, we are organizing a major competition in which they will take charge of the restaurant for an evening.

L’événement GUERRE DES APPRENTIS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER