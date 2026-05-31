Guess My Name (Rock), Seguin sound, Boulogne-Billancourt

Guess My Name (Rock) Dimanche 21 juin, 19h30 Seguin sound Hauts-de-Seine

En extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Des Stones à Maneskin, en passant par Muse, Offspring ou Depeche Mode… GMN aligne les icônes du rock comme un best of Spotify de vos soirées karaoké. Sauf que là, c’est en live, avec des vrais musiciens, et une énergie qui va vous décrocher la mâchoire.

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