Informations pratiques

Guide « Architectures à Marseille : 1900-2013 » À CONSULTER 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine à Marseille à l’aide de ce guide édité par la MAV PACA !

A retrouver chez votre libraire!

+ d’info ici

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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.amazon.fr/Architectures-Marseille-1900-2013-Thierry-Durousseau/dp/2953494820 »}]

Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine à Marseille à l’aide de ce guide édité par la MAV PACA !

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