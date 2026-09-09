Guide « Architectures à Marseille : 1900-2013 » À CONSULTER, Hotel de ville de Marseille, Marseille
samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille
Informations pratiques
Guide « Architectures à Marseille : 1900-2013 » À CONSULTER 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône
22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00
Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine à Marseille à l’aide de ce guide édité par la MAV PACA !
A retrouver chez votre libraire!
+ d’info ici
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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.
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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.amazon.fr/Architectures-Marseille-1900-2013-Thierry-Durousseau/dp/2953494820 »}]
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