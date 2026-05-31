Guignol vivant : dans les coulisses d’un théâtre en mouvement, Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon

Guignol vivant : dans les coulisses d’un théâtre en mouvement 19 et 20 septembre Théâtre Le Guignol de Lyon Rhône

60 personnes maximum par visite d’une durée de 30/35 min environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur du Théâtre Le Guignol de Lyon, Guignol ne se regarde pas derrière une vitrine : il se fabrique, se transforme et se joue au présent. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez la porte du théâtre et découvrez l’envers du castelet.

Cette visite propose une plongée dans un lieu où la tradition lyonnaise rencontre la création contemporaine. Ateliers, coulisses, marionnettes et secrets de fabrication racontent comment Guignol continue aujourd’hui d’inspirer artistes et publics. Entre patrimoine vivant et expérimentations, la Compagnie M.A. fait du théâtre un espace de recherche, de jeu et d’invention.

Une occasion rare de découvrir un théâtre où l’histoire se transmet… mais surtout où elle continue de s’écrire.

Théâtre Le Guignol de Lyon 2 Rue Louis Carrand, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 33478298336 https://www.theatreleguignoldelyon.fr Situé au cœur du Vieux Lyon, à deux pas de la gare Saint-Paul, le Théâtre Le Guignol de Lyon est le lieu historique de la marionnette lyonnaise. Dans la cave voûtée du palais Bondy, la compagnie M.A anime avec passion la collection ville de Lyon de 260 marionnettes, héritage de la famille Mourguet, créateur de Guignol. La Compagnie M.A réunit des artistes venus de tous horizons : du théâtre, des arts plastiques, de la musique, de l’improvisation. Ensemble, ils œuvrent pour la valorisation d’un patrimoine exceptionnel, tout en ayant à cœur de transmettre la tradition de Guignol aux jeunes générations. La création contemporaine côtoie ainsi le legs du passé pour le plus grand bonheur de tous les publics, adultes et enfants réunis. Métro A : Hôtel de Ville. Métro C : Hôtel de Ville – Louis Pradel.Métro D : Vieux Lyon – Cathédrale St Jean.​Bus C3, S1 : Gare St Paul. Bus C13, C18, S6 : Terreaux Tobie Robatel.

Au cœur du Théâtre Le Guignol de Lyon, Guignol ne se regarde pas derrière une vitrine : il se fabrique, se transforme et se joue au présent. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la du…

©Théâtre Le Guignol de Lyon/Cie M.A./Sylvain Freyermuth