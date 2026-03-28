Guigui Pop – Full contact Le Bacchus Rennes 12 et 13 mars 2027 Tarifs : 24€

Le premier spectacle de Guigui Pop

Guigui est au milieu de sa vie, entre le Gui et le Gui. Une période d’entre deux Guis, où il va subir une rupture brutale.

Le full contact quant à lui, est un sport de combat à mains nues proche du karaté où tous les coups sont portés sans contrôle.

Le spectacle à Guigui n’en parle pas… ou peut être que si… une seule chose est sûre : on dit le spectacle « de » Guigui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-12T21:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-13T22:15:00.000+01:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8183-guigui-pop-full-contact-mars-2027.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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