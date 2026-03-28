Guigui Pop – Full contact Le Bacchus Rennes
Guigui Pop – Full contact Le Bacchus Rennes vendredi 12 mars 2027.
Guigui Pop – Full contact Le Bacchus Rennes 12 et 13 mars 2027 Tarifs : 24€
Le premier spectacle de Guigui Pop
Guigui est au milieu de sa vie, entre le Gui et le Gui. Une période d’entre deux Guis, où il va subir une rupture brutale.
Le full contact quant à lui, est un sport de combat à mains nues proche du karaté où tous les coups sont portés sans contrôle.
Le spectacle à Guigui n’en parle pas… ou peut être que si… une seule chose est sûre : on dit le spectacle « de » Guigui.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-12T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-13T22:15:00.000+01:00
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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8183-guigui-pop-full-contact-mars-2027.html
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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