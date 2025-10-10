Guillaume Meurice et Eric Lagadec Vers l’infini… (mais pas au-delà) Salle Coppélia La Flèche

Guillaume Meurice et Eric Lagadec Vers l’infini… (mais pas au-delà)

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Deux choses sont infinies l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. A. Einstein

E´ric Lagadec (astrophysicien enseignant-chercheur) et Guillaume Meurice (spe´cialiste autoproclame´ de la connerie, auteur de conneries lui-me^me) nous proposent un voyage a` travers ces deux infinis.

On y croise des galaxies, des exoplane`tes, E´ric Ciotti, des milliardaires qui conduisent dans l’espace et de la matie`re noire et parfois grise. On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’a` l’infini… Mais pas au-dela`… .

English :

Two things are infinite: the Universe and human stupidity. But as far as the Universe is concerned, I’m not yet absolutely sure. A. Einstein

German :

Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber was das Universum betrifft, so habe ich noch keine absolute Gewissheit erlangt. A. Einstein

Italiano :

Due cose sono infinite: l’Universo e la stupidità umana. Ma per quanto riguarda l’Universo, non ne sono ancora assolutamente sicuro A. Einstein

Espanol :

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Pero en lo que respecta al Universo, aún no estoy absolutamente seguro A. Einstein

