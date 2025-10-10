Guillaume Meurice et Eric Lagadec Vers l’infini… (mais pas au-delà) Salle Coppélia La Flèche
Guillaume Meurice et Eric Lagadec Vers l’infini… (mais pas au-delà) Salle Coppélia La Flèche vendredi 20 mars 2026.
Guillaume Meurice et Eric Lagadec Vers l’infini… (mais pas au-delà)
Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Deux choses sont infinies l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. A. Einstein
E´ric Lagadec (astrophysicien enseignant-chercheur) et Guillaume Meurice (spe´cialiste autoproclame´ de la connerie, auteur de conneries lui-me^me) nous proposent un voyage a` travers ces deux infinis.
On y croise des galaxies, des exoplane`tes, E´ric Ciotti, des milliardaires qui conduisent dans l’espace et de la matie`re noire et parfois grise. On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’a` l’infini… Mais pas au-dela`… .
Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire
English :
Two things are infinite: the Universe and human stupidity. But as far as the Universe is concerned, I’m not yet absolutely sure. A. Einstein
German :
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber was das Universum betrifft, so habe ich noch keine absolute Gewissheit erlangt. A. Einstein
Italiano :
Due cose sono infinite: l’Universo e la stupidità umana. Ma per quanto riguarda l’Universo, non ne sono ancora assolutamente sicuro A. Einstein
Espanol :
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Pero en lo que respecta al Universo, aún no estoy absolutamente seguro A. Einstein
L’événement Guillaume Meurice et Eric Lagadec Vers l’infini… (mais pas au-delà) La Flèche a été mis à jour le 2025-10-10 par CDT72