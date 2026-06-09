GUILLAUME MEURICE SALLE HORIZON Muret

Muret

GUILLAUME MEURICE

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Comment en sommes-nous arrivés là ? À brader notre démocratie qui faisait pourtant notre fierté ? À laisser l’obscurité gagner le pays des Lumières ? À envisager voter Retailleau pour faire barrage à Bardella ? À laisser penser à François Hollande que son avis était toujours légitime ?

Bref, on est dans la merde.

C’est le constat que font, en des termes plus feutrés, tous les gens qui s’inquiètent pour les libertés publiques en ce moment. Encore faut-il se demander pourquoi. Dans son nouveau spectacle, Guillaume Meurice remonte les causes historiques qui nous ont conduits au fiasco. Révolutions manquées, magouilles électorales, tours de passe-passe constitutionnels, trahisons… etc. Le chemin est chaotique et non dénué d’absurdité. On y croise Clovis, des empereurs, Louise Michel, Charles de Gaulle, Aurore Bergé… On y découvre que le pouvoir (ALERT SPOILER) est un poison violent.

Mais.

Car il y a un mais .

Guillaume Meurice explore aussi les moyens et les outils à notre disposition pour renverser la tendance et combattre notre plus grand ennemi la résignation.

Alors, allons enfants de la patrie (et d’ailleurs), le jour de gloire n’est peut-être pas si loin que ça.

Auteur Guillaume Meurice

Metteur en scène Yohann Métay

Production Les Productions Entropiques 20 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

How did we get here? To sell off our democracy, which was our pride and joy? Letting darkness take over the land of enlightenment? To consider voting Retailleau to block Bardella? To let François Hollande think that his opinion was always legitimate?

L’événement GUILLAUME MEURICE Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE