Guillaume Meurice Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ? LaMAM Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Guillaume Meurice Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ?

Du vendredi 2 au samedi 3 avril 2027 à partir de 20h. LaMAM 16 promenade Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-02

LaMam présente le spectacle de Guillaume Meurice à LaMam

Guillaume Meurice Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ? (et comment ne pas baisser la tête)



L’extrême-droite est aux portes du pouvoir, la cinquième république est à l’agonie, la démocratie française vacille, et Bernard Arnault a repris deux fois des truffes à la cantine.



Dans ce spectacle-conférence, Guillaume Meurice nous explique pourquoi nous en sommes arrivés là, comment résister et préparer la suite, pour comme le disait presque Victor

Hugo étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait bordel de merde !



Compagnie Productions Entropiques



Mise en scène Yohann Métay



Avec Guillaume Meurice .

LaMAM 16 promenade Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LaMam presents Guillaume Meurice’s show at LaMam

L’événement Guillaume Meurice Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ? Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille