Guinguette à l’Atelier de Carentan Carentan Carentan-les-Marais

Carentan 11 Rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07
2026-06-05
10h à minuit Guinguette à l’Atelier. Animations, expositions, boissons, restauration tout au long de la journée.
Vendredi 5 juin Concert ambiance swing 40’s.
Samedi 6 juin Concert ambiance Hillbilly.
Entrée gratuite. .
Carentan 11 Rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie latelier.truffaut@gmail.com
English : Guinguette à l’Atelier de Carentan
