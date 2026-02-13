Guinguette à l’Atelier de Carentan Carentan Carentan-les-Marais

Carentan 11 Rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

10h à minuit Guinguette à l’Atelier. Animations, expositions, boissons, restauration tout au long de la journée.

Vendredi 5 juin Concert ambiance swing 40’s.
Samedi 6 juin Concert ambiance Hillbilly.

Entrée gratuite.   .

Carentan 11 Rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie   latelier.truffaut@gmail.com

