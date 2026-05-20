Guinguette à Saint Varent Le Moulin du Pont Saint-Varent

Saint-Varent

Guinguette à Saint Varent

Le Moulin du Pont Au moulin du Pont Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04

Le temps d’une soirée, venez passer un agréable moment en famille ou entre amis. Au programme guinguette animée par un groupe musical pour vous faire danser. Alors, envie de passer une soirée conviviale et festive ? Rejoignez la Soirée Guinguette organisée à Saint-Varent ! Restauration et buvette.

Le temps d’une soirée, venez passer un agréable moment en famille ou entre amis. Au programme guinguette animée par un groupe musical pour vous faire danser.

Alors, envie de passer une soirée conviviale et festive ? Ne manquez pas la Soirée Guinguette organisée à Saint-Varent !

Restauration et buvette sur place. .

Le Moulin du Pont Au moulin du Pont Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 62 11 villesaintvarent@wanadoo.fr

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English :

Enjoy an evening with family and friends. The program includes a guinguette with a live band to get you dancing. Looking for a friendly, festive evening? Join us for the Soirée Guinguette in Saint-Varent! Catering and refreshments.

L’événement Guinguette à Saint Varent Saint-Varent a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais