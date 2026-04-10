Guinguette à Tramelans Pisciculture de la Dorme Darbonnay

Darbonnay

Guinguette à Tramelans

Pisciculture de la Dorme 44 Lieu-dit Tramelans Darbonnay Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Programme: Soirée concert chaque vendredi !

> 3/07: Jilicat, chanson française, musique du monde

> 10/07: Mo’Blues & Ali, blues rythm’n & blues et soul

> 17/07: Matthieu Diaz, variété française

> 24/07: The Wooden, rock

> 31/07: Lady and Jack, français et anglo-saxon pop-rock covers

> 07/08: Jilicat, chanson française, musique du monde

>14/08: Romain et Virginia

> 21/08: Mo’Blues & Ali, blues rythm’n & blues et soul

Buvette et restauration sur place.

La Ferme des Agités, La Pisciculture de la Dorme, Croquela .

Pisciculture de la Dorme 44 Lieu-dit Tramelans Darbonnay 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 45 50 20 contact@pisciculturedeladorme.fr

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English : Guinguette à Tramelans

L’événement Guinguette à Tramelans Darbonnay a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA