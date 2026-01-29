Les cinq sens au jardin la vue La Bulle à Parfums Darbonnay

Les cinq sens au jardin la vue

La Bulle à Parfums 25 Chemin de la Brenne Darbonnay Jura

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

2026-06-06

Dans le cadre du Rendez-vous aux Jardins 2026.

Visite/Découverte du Jardin Parfumé et de La Bulle à Parfums. Voir le parfum avant de le sentir. Découvrez le Nuancier des parfums du Jardin Parfumé. Apprenez à reconnaître les plantes à parfums. Puis Visite de la Bulle à Parfums Comment la vue peut influencer sur le choix d’un parfum ? .

La Bulle à Parfums 25 Chemin de la Brenne Darbonnay 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 14 49 91 bulleaparfums@gmail.com

