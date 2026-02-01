La Bulle à Parfums et les vins du Jura La Bulle à Parfums Darbonnay
La Bulle à Parfums 25 Chemin de la Brenne Darbonnay Jura
A l’occasion des Vignobles en Scène, la Bulle à parfums vous prépare une expérience originale mêlant parfums de créateurs et des vins du Jura.
Plus d’information à venir !
Le Concept Unique de Bulle à Parfums bien plus qu’une simple parfumerie, c’est un concept unique en France et une destination incontournable pour les amoureux de la Haute Parfumerie et des senteurs d’exception. Nichée à Darbonnay, au coeur du pittoresque vignoble du Jura, notre Bulle est un véritable sanctuaire dédié au parfum, à l’émotion et à l’authenticité.
Sur réservation
> Votre profil olfactif
> Visite guidée du jardin parfumé
> Animation parfums & chocolats
> Animation parfums & vins du Jura .
La Bulle à Parfums 25 Chemin de la Brenne Darbonnay 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 14 49 91 bulleaparfums@gmail.com
