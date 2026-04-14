Visite découverte du Jardin parfumé et de la Bulle à Parfums, Jardin parfumé et bulle à parfums, Darbonnay

Visite découverte du Jardin parfumé et de la Bulle à Parfums Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Jardin parfumé et bulle à parfums Jura

Tarif : 10 € | Visite limitée à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Le Jardin Parfumé : voir l’invisible, sentir l’essentiel

Participez à une immersion sensorielle au coeur d’un refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux pour les Rendez-vous aux jardins.

Et si, le temps d’une visite, vous changiez de regard ?

La Bulle à Parfums vous ouvre les portes du Jardin Parfumé, un espace labellisé Refuge LPO, pour une expérience inédite sur le thème de la vue. Au coeur de notre jardin géré en biodiversité, ne vous contentez pas d’admirer nos roses et floraisons de juin : apprenez à décoder les signaux de la nature.

Lors de cette visite « autrement », vous découvrirez :

la vision des insectes : comment les bourdons et papillons perçoivent les couleurs et les ultraviolets ;

le langage des fleurs : comprendre comment la vue guide l’insecte de loin, tandis que le parfum l’invite de près à découvrir son trésor ;

les messages cachés des pétales : repérer les « guides de nectar », ces pistes d’aterrissage invisibles pour l’oeil humain ;

l’engagement écologique : pourquoi « laisser pousser » est le plus beau cadeau pour la biodiversité et la promesse d’un miel savoureux.

Entre les effluves de roses anciennes et le ballet des butineurs sur le buddleias, venez explorer un écosystème bourdonnant de vie, où chaque détail a un sens.

Jardin parfumé et bulle à parfums 25 chemin de la Brenne 39230 Darbonnay Darbonnay 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 74 14 49 91 http://www.bulle-a-parfums.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 14 49 91 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bulle-a-parfums.fr »}] Ce jardin est constitué de plusieurs massifs aménagés essentiellement de plantes rares entrant dans la composition des parfums. Ce jardin parfumé aux 4 saisons est inspiré du livre de Nicole Boschung « Le jardin parfumé », préfacé par Jean-Paul Guerlain. La bulle située en son centre est une boutique de parfums unique en son genre.

Le Jardin Parfumé : voir l’invisible, sentir l’essentiel

© Bulle à Parfums