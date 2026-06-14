Pont-d’Ouilly

Guinguette au bord de l’Orne

Bord de l’Orne Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06

Venez danser, vous amuser à la guinguette de Pont d’Ouilly, tous les dimanches de 15h00 à 19h00.

Organisé par le comité des fêtes de Pont d’Ouilly

Venez danser, vous amuser à la guinguette de Pont d’Ouilly, tous les dimanches de 15h00 à 19h00

Organisé par le comité des fêtes de Pont d’Ouilly .

Bord de l’Orne Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 15 17 05 76 cdfptdo14@gmail.com

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English : Guinguette au bord de l’Orne

Come and dance and have fun at the Pont d’Ouilly guinguette, every Sunday from 3:00 pm to 7:00 pm.

Organized by the Comité des fêtes de Pont d’Ouilly

L’événement Guinguette au bord de l’Orne Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande