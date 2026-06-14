Guinguette au bord de l’Orne Pont-d’Ouilly
Guinguette au bord de l’Orne Pont-d’Ouilly dimanche 14 juin 2026.
Pont-d’Ouilly
Guinguette au bord de l’Orne
Bord de l’Orne Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06
Venez danser, vous amuser à la guinguette de Pont d’Ouilly, tous les dimanches de 15h00 à 19h00.
Organisé par le comité des fêtes de Pont d’Ouilly
Venez danser, vous amuser à la guinguette de Pont d’Ouilly, tous les dimanches de 15h00 à 19h00
Organisé par le comité des fêtes de Pont d’Ouilly .
Bord de l’Orne Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 15 17 05 76 cdfptdo14@gmail.com
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English : Guinguette au bord de l’Orne
Come and dance and have fun at the Pont d’Ouilly guinguette, every Sunday from 3:00 pm to 7:00 pm.
Organized by the Comité des fêtes de Pont d’Ouilly
L’événement Guinguette au bord de l’Orne Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande
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