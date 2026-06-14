GUINGUETTE CŒUR EN FÊTE Servian
GUINGUETTE CŒUR EN FÊTE Servian vendredi 10 juillet 2026.
Servian
GUINGUETTE CŒUR EN FÊTE
Place du Marché Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée guinguette au cœur du village, organisé par Cœur en Fête.
L’association Cœur en Fête organise une soirée guinguette au cœur du village.
Musique, restauration et bonne humeur seront au rendez-vous ! .
Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr
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English :
Open-air dance party in the heart of the village, organized by Cœur en Fête.
L’événement GUINGUETTE CŒUR EN FÊTE Servian a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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