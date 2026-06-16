FÊTE DU 13 JUILLET SERVIAN Servian
FÊTE DU 13 JUILLET SERVIAN Servian lundi 13 juillet 2026.
Servian
FÊTE DU 13 JUILLET SERVIAN
103 grand-Rue Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée et repas dansant animés par Insomnia 34, suivis d’un feu d’artifice à 22h30.
Les clubs sportifs, en partenariat avec la municipalité, organisent la traditionnelle fête du 13 juillet au Stade Gérard Labatut.
Soirée dansante animée par Insomnia 34, repas sur réservation avant le 9 juillet.
Suivie par le traditionnel feu d’artifice à 22h30. .
103 grand-Rue Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 73 40
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English : FÊTE DU 13 JUILLET SERVIAN
An evening of dancing and dinner hosted by Insomnia 34, followed by fireworks at 10:30 p.m.
L’événement FÊTE DU 13 JUILLET SERVIAN Servian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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