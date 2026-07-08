LE SECRET DES OBRIERES – THEATRE IMMERSIF ET DEGUSTATION DE VINS DOMAINE LES OBRIERES SERVIAN
samedi 11 juillet 2026 · DOMAINE LES OBRIERES · SERVIAN
Informations pratiques
🍷 Et si une dégustation pouvait vous raconter une histoire ?
Les 11 et 18 juillet à 17h30, le Domaine Les Obrières à Servian propose Le Secret des Obrières, une expérience immersive où le théâtre rencontre le vin.
Le Secret des Obrières n’est pas une dégustation comme les autres.
Au fil de 5 vins dégustés, le théâtre s’invite au chai. Vous découvrez, observez, échangez… et comprenez, sans jargon, ce qui se cache derrière une bouteille…
🌿 Bio, biodynamie, vin nature…
👩🌾 Le quotidien d’un couple de vignerons face aux aléas du marché, du climat
🎭 Une intrigue qui vous entraîne jusqu’au dernier verre.
Quand l’art de vinifier rencontre l’art théâtral, le vin devient une expérience à vivre, dans le cadre authentique du chai du domaine.
Après le spectacle, la soirée se prolonge dans le jardin ombragé autour d’un verre ou d’une planche apéritive de produits locaux (sur réservation).
Infos Pratiques :
📅 Les 11 et 18 juillet à 17h30
📍 Domaine Les Obrières – 17 avenue Jean Moulin, 34290 Servian (parking rue Georges Brassens)
💶 49 € par personne – 90 € le duo (45 €/personne)
🍽️ option tapas : + 12€/pers sur réservation
⚠️ 25 places seulement par représentation
🎟️ Réservation :
🎫 https://www.lesobrieres.com/product-page/les-secrets-d-obri%C3%A8res-th%C3%A9%C3%A2tre-immersif-vin-naturel
📞 06 73 38 42 84
📥 sara.lombardi@hotmail.fr
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