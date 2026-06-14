GUINGUETTE CŒUR EN FÊTE Servian
GUINGUETTE CŒUR EN FÊTE Servian samedi 18 juillet 2026.
Servian
GUINGUETTE CŒUR EN FÊTE
Parc de la Treille Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée guinguette organisé par Cœur en Fête.
L’association Cœur en Fête organise une soirée guinguette musique, restauration et bonne humeur seront au rendez-vous ! .
Parc de la Treille Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr
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English :
Open-air dance party organized by Cœur en Fête.
L’événement GUINGUETTE CŒUR EN FÊTE Servian a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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