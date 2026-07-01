LES ESPANGASSATS FONT LEUR GUINGUETTE Servian
samedi 18 juillet 2026 · Servian
Informations pratiques
Servian
LES ESPANGASSATS FONT LEUR GUINGUETTE
Av. Jean Moulin Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’association Les Espangassats vous donne rendez-vous pour une belle soirée d’été, placée sous le signe de la convivialité et de la musique.
L’association Les Espangassats vous donne rendez-vous pour une belle soirée d’été, placée sous le signe de la convivialité et de la musique.
Au programme
Restauration sur place
Buvette
Animation musicale avec le duo Si on chantait
Venez nombreux profiter de ce moment festif ! .
Av. Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr
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English : LES ESPANGASSATS FONT LEUR GUINGUETTE
The Les Espangassats association invites you to a wonderful evening of fun, filled with good company and music.
L’événement LES ESPANGASSATS FONT LEUR GUINGUETTE Servian a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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