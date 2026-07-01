Informations pratiques

Servian

LES ESPANGASSATS FONT LEUR GUINGUETTE

Av. Jean Moulin Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association Les Espangassats vous donne rendez-vous pour une belle soirée d’été, placée sous le signe de la convivialité et de la musique.

L’association Les Espangassats vous donne rendez-vous pour une belle soirée d’été, placée sous le signe de la convivialité et de la musique.

Au programme

Restauration sur place

Buvette

Animation musicale avec le duo Si on chantait

Venez nombreux profiter de ce moment festif ! .

Av. Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr

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English : LES ESPANGASSATS FONT LEUR GUINGUETTE

The Les Espangassats association invites you to a wonderful evening of fun, filled with good company and music.

L’événement LES ESPANGASSATS FONT LEUR GUINGUETTE Servian a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34