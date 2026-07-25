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AGENDA · La Ferté-Vidame

Guinguette Concert avec Feeling La Ferté-Vidame

samedi 1 août 2026 · La Ferté-Vidame

Guinguette Concert avec Feeling La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 Route de la Lande
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Ferté-Vidame

Guinguette Concert avec Feeling

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Les Abrias du Perche ouvre la guinguette! Pour l’occasion, le groupe de folk-rock FEELING vous présentera ses chansons folk, rock et de variétés françaises.
Les Abrias du Perche ouvre la guinguette! Pour l’occasion, le groupe de folk-rock FEELING vous présentera ses chansons folk, rock et de variétés françaises.   .

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00 

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English :

Les Abrias du Perche celebrates music! For the occasion, the folk-rock group FEELING and STARAC 5 winner Magalie VAE are offering you a unique concert at La Ferté-Vidame

L’événement Guinguette Concert avec Feeling La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-25 par OTs DU PERCHE

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