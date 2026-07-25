Guinguette Concert avec Feeling La Ferté-Vidame
samedi 1 août 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Guinguette Concert avec Feeling
1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Les Abrias du Perche ouvre la guinguette! Pour l’occasion, le groupe de folk-rock FEELING vous présentera ses chansons folk, rock et de variétés françaises.
Les Abrias du Perche ouvre la guinguette! Pour l’occasion, le groupe de folk-rock FEELING vous présentera ses chansons folk, rock et de variétés françaises. .
1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Abrias du Perche celebrates music! For the occasion, the folk-rock group FEELING and STARAC 5 winner Magalie VAE are offering you a unique concert at La Ferté-Vidame
L’événement Guinguette Concert avec Feeling La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-25 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir)
- Ateliers Créatifs avancés objets en papier découpé La Ferté-Vidame 7 août 2026
- Fête du cheval percheron La Ferté-Vidame 15 août 2026
- La Fête des Livres, Ferme de la Richardière, La Ferté-Vidame 20 septembre 2026