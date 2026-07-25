Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Guinguette Concert avec Feeling

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Les Abrias du Perche ouvre la guinguette! Pour l’occasion, le groupe de folk-rock FEELING vous présentera ses chansons folk, rock et de variétés françaises.

Les Abrias du Perche ouvre la guinguette! Pour l’occasion, le groupe de folk-rock FEELING vous présentera ses chansons folk, rock et de variétés françaises. .

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00

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English :

Les Abrias du Perche celebrates music! For the occasion, the folk-rock group FEELING and STARAC 5 winner Magalie VAE are offering you a unique concert at La Ferté-Vidame

L’événement Guinguette Concert avec Feeling La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-25 par OTs DU PERCHE