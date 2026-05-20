Merville

GUINGUETTE DE MERVILLE

HALLE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Tous les jeudis, de 18h à 22h, venez profiter entre amis ou en famille de l’ambiance conviviale autour des mets et boissons des foodtrucks présents.

Tout l’été, retrouvez les boissons de CHAIJR31 mais également des tapas, des grillades ou encore des burgers, selon les foodtrucks présents. Une rotation est organisée tout au long de la saison pour ravir les goûts et les envies de chacun ! .

HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

Every Thursday, from 6pm to 10pm, come and enjoy the friendly atmosphere with friends and family, with food and drink from the foodtrucks on hand.

L’événement GUINGUETTE DE MERVILLE Merville a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE