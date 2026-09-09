UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aubergenville

Guinguette des Berges de Seine, Berges de Seine, Aubergenville

samedi 19 septembre 2026 · Berges de Seine · Aubergenville

Guinguette des Berges de Seine, Berges de Seine, Aubergenville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Berges de Seine
Adresse
Bd Louis Renault, 78410 Aubergenville
Ville
78410 Aubergenville
Département
Yvelines

Guinguette des Berges de Seine Samedi 19 septembre, 19h00 Berges de Seine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre, rendez-vous au bord de l’eau pour une soirée festive et conviviale. Profitez du cadre exceptionnel au son du DJ dès 18h, laissez-vous emporter par l’accordéoniste, puis prolongez la fête jusqu’à 23h30.

Pour régaler vos papilles, retrouvez les food trucks Marcelino et Les Délices de Mireille. Possibilité d’apporter son pic-nic pour diner sur place.

Berges de Seine Bd Louis Renault, 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France
Le samedi 19 septembre, rendez-vous au bord de l’eau pour une soirée festive et conviviale. Profitez du cadre exceptionnel au son du DJ dès 18h, laissez-vous emporter par l’accordéoniste, puis la vos…

©aubergenville

À voir aussi à Aubergenville (Yvelines)