Guinguette des Berges de Seine, Berges de Seine, Aubergenville
samedi 19 septembre 2026 · Berges de Seine · Aubergenville
Informations pratiques
Guinguette des Berges de Seine Samedi 19 septembre, 19h00 Berges de Seine Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Le samedi 19 septembre, rendez-vous au bord de l’eau pour une soirée festive et conviviale. Profitez du cadre exceptionnel au son du DJ dès 18h, laissez-vous emporter par l’accordéoniste, puis prolongez la fête jusqu’à 23h30.
Pour régaler vos papilles, retrouvez les food trucks Marcelino et Les Délices de Mireille. Possibilité d’apporter son pic-nic pour diner sur place.
Berges de Seine Bd Louis Renault, 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France
Le samedi 19 septembre, rendez-vous au bord de l’eau pour une soirée festive et conviviale. Profitez du cadre exceptionnel au son du DJ dès 18h, laissez-vous emporter par l’accordéoniste, puis la vos…
©aubergenville
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