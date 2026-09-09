Guinguette des Berges de Seine, Berges de Seine, Aubergenville

Informations pratiques

Guinguette des Berges de Seine Samedi 19 septembre, 19h00 Berges de Seine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre, rendez-vous au bord de l’eau pour une soirée festive et conviviale. Profitez du cadre exceptionnel au son du DJ dès 18h, laissez-vous emporter par l’accordéoniste, puis prolongez la fête jusqu’à 23h30.

Pour régaler vos papilles, retrouvez les food trucks Marcelino et Les Délices de Mireille. Possibilité d’apporter son pic-nic pour diner sur place.

Berges de Seine Bd Louis Renault, 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France

Le samedi 19 septembre, rendez-vous au bord de l’eau pour une soirée festive et conviviale. Profitez du cadre exceptionnel au son du DJ dès 18h, laissez-vous emporter par l’accordéoniste, puis la vos…

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