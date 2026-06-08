Guinguette du parc Groupe Les Flamboyants Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges
Guinguette du parc Groupe Les Flamboyants Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges dimanche 19 juillet 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Guinguette du parc Groupe Les Flamboyants
Twinning Platz du Parc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Animations musicales tous les dimanches de l’été à la Guinguette du Parc de Beaupréau !
Si vous avez aimé la diversité musicale de la Guinguette du Parc, l’été dernier, réjouissez-vous cette scène musicale reviendra cet été pour animer vos dimanches après-midi dans un cadre ombragé et convivial !
La nouvelle saison se déroulera sur plusieurs dimanches.
Au programme, une diversité musicale allant de la chanson française en passant par la pop, le rock et la country-folk. L’entrée est libre grâce au partenariat entre l’association La Guinguette du Parc et la commune déléguée de Beaupréau. L’apport de chaises ou de sièges pliants est vivement recommandé.
Dimanche 19 juillet, découvrez le Groupe Les Flamboyants musique jazz et musette
Événement gratuit et tout public. .
Twinning Platz du Parc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 31 94 11
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English :
Musical entertainment every Sunday in summer at the Guinguette du Parc de Beaupréau!
L’événement Guinguette du parc Groupe Les Flamboyants Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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