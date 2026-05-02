Guinguette éphémère Place de l’Eperon Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains

Guinguette éphémère

Place de l’Eperon Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Le temps d’une soirée venez profiter d’une guinguette éphémère sur le front de mer de Saint-Trojan-les-Bains. Un endroit chaleureux pour venir boire un verre en famille ou entre amis, grignoter un bout et écouter de la musique.

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Place de l’Eperon Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Guinguette éphémère

For one evening, come and enjoy an ephemeral guinguette on the Saint-Trojan-les-Bains seafront. A warm and inviting place to enjoy a drink with family or friends, nibble and listen to music.

L’événement Guinguette éphémère Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes