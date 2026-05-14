Guinguette estivale de St Jo Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 15:30 – 17:30

Gratuit : oui gratuit Tout public

À quelques pas du square des Grands Pâtis, sur la route de St-Joseph, notre guinguette vous attend !La Guinguette de St-Jo vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale. Animée par des habitants bénévoles, notre terrasse aménagée est l’endroit idéal pour se retrouver entre amis ou en famille, autour d’un verre rafraîchissant.

Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD Nantes 44300



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