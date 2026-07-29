Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz Les jardins du caveau Châtillon-en-Diois
mercredi 29 juillet 2026 · Les jardins du caveau · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz
Les jardins du caveau 115 route de die Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:15:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Concert live de Emma (MEDUZ)
Cocktails et Vins locaux
Planches à partager
Sous les arbres
.
Les jardins du caveau 115 route de die Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71 zelieodin@gmail.com
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English :
Live concert by Emma (MEDUZ)
Cocktails and local wines
Platters to share
Under the trees
L’événement Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois
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