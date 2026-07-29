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Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz Les jardins du caveau Châtillon-en-Diois

mercredi 29 juillet 2026 · Les jardins du caveau · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Les jardins du caveau
Adresse
115 route de die
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Châtillon-en-Diois

Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz

Les jardins du caveau 115 route de die Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:15:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Concert live de Emma (MEDUZ)
Cocktails et Vins locaux
Planches à partager
Sous les arbres
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Les jardins du caveau 115 route de die Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71  zelieodin@gmail.com

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English :

Live concert by Emma (MEDUZ)
Cocktails and local wines
Platters to share
Under the trees

L’événement Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois

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