Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz Les jardins du caveau Châtillon-en-Diois

mercredi 29 juillet 2026 · Les jardins du caveau · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz

Les jardins du caveau 115 route de die Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:15:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert live de Emma (MEDUZ)

Cocktails et Vins locaux

Planches à partager

Sous les arbres

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Les jardins du caveau 115 route de die Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71 zelieodin@gmail.com

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English :

Live concert by Emma (MEDUZ)

Cocktails and local wines

Platters to share

Under the trees

L’événement Guinguette et Concert au Jardin du Caveau- Meduz Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois