Marché artisanal et concert Bar Restaurant le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois
samedi 1 août 2026 · Bar Restaurant le Clos des Lilas · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Marché artisanal et concert
Bar Restaurant le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Jack the Cop ambiance le marché artisanal nocturne.
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Bar Restaurant le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30
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English :
Jack the Cop sets the mood at the nighttime craft market.
L’événement Marché artisanal et concert Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois
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