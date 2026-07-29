Marché artisanal et concert Bar Restaurant le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois

samedi 1 août 2026 · Bar Restaurant le Clos des Lilas · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Marché artisanal et concert

Bar Restaurant le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Jack the Cop ambiance le marché artisanal nocturne.

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Bar Restaurant le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30

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English :

Jack the Cop sets the mood at the nighttime craft market.

L’événement Marché artisanal et concert Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois