GUINGUETTE FOURNELAISE Fournels
GUINGUETTE FOURNELAISE Fournels lundi 27 juillet 2026.
GUINGUETTE FOURNELAISE
Place du foirail Fournels Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03
Soirée guinguette conviviale sur la place du foirail de Fournels. Venez rencontrer les producteurs locaux et déguster leurs spécialités dans une ambiance musicale festive. Un moment chaleureux à partager entre amis ou en famille, au cœur du village. .
Place du foirail Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement GUINGUETTE FOURNELAISE Fournels a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien