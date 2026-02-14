GUINGUETTE FOURNELAISE

Place du foirail Fournels Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03

Soirée guinguette conviviale sur la place du foirail de Fournels. Venez rencontrer les producteurs locaux et déguster leurs spécialités dans une ambiance musicale festive. Un moment chaleureux à partager entre amis ou en famille, au cœur du village. .

Place du foirail Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42

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English :

L’événement GUINGUETTE FOURNELAISE Fournels a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien