AGENDA · Pantin
Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie ! La Cité Fertile Pantin
samedi 4 juillet 2026 · La Cité Fertile · Pantin
Informations pratiques
Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie ! La Cité Fertile Pantin Samedi 4 juillet, 16h00
Habibi Love présente une nouvelle édition de sa Guinguette Habibi cette fois spéciale Algérie le samedi 4 juillet !!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T23:30:00.000+02:00
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La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin Pantin
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