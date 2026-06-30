Informations pratiques

Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie ! La Cité Fertile Pantin Samedi 4 juillet, 16h00

Habibi Love présente une nouvelle édition de sa Guinguette Habibi cette fois spéciale Algérie le samedi 4 juillet !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T23:30:00.000+02:00

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La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin Pantin



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