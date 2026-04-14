Assemblée – Pantin – Biennale Urbaine de Spectacles, Place Olympe de Gouges : Pantin, Pantin
Assemblée – Pantin – Biennale Urbaine de Spectacles, Place Olympe de Gouges : Pantin, Pantin samedi 4 juillet 2026.
Assemblée – Pantin – Biennale Urbaine de Spectacles Samedi 4 juillet, 18h00 Place Olympe de Gouges : Pantin Seine-Saint-Denis
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00
Toute la journée, les artistes rencontrent les habitant·es, écoutent, échangent, récoltent des gestes, fragments d’histoires, d’élans, de colères ou de rêves. Peu à peu, la ville devient un lieu de partage, un terrain de jeu, un espace où quelque chose se fabrique sous les yeux de tous.
Le soir venu, ces gestes confiés prennent corps dans une danse collective.
Un spectacle naît : sensible, vivant, imprévisible. Même sans avoir assisté à la journée, on y entre immédiatement. Car ce qui se joue ici, c’est notre capacité à faire lien, à se reconnaître, à construire du commun.
Place Olympe de Gouges : Pantin Place Olympe de Gouges Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « margot@lesoxalis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0761589348 »}]
Sauf le dimanche – Marie Doiret et Émilie Buestel espace public danse
Xavier CANTAT
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