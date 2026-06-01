Partir en Livres – Découverte du pop-up, Bibliothèque Jules Verne – Pantin, Pantin
Partir en Livres – Découverte du pop-up, Bibliothèque Jules Verne – Pantin, Pantin mercredi 1 juillet 2026.
Partir en Livres – Découverte du pop-up 1 et 4 juillet Bibliothèque Jules Verne – Pantin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T15:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Lors de trois rendez-vous, Alizéa propose de faire découvrir aux petits comme aux grands l’univers fantastique du livre animé.
A travers la lecture de l’odyssée de Yaruké, conte inspiré des mythologies Kalinagos, Arawaks et Taïnos, suivie d’ateliers de confection et création de pop-up, vous partirez à la rencontres des légendes des Antilles et rentrerez dans les secrets de l’art de donner vie au papier !
Bibliothèque Jules Verne – Pantin 73 Avenue Édouard-Vaillant, 93500 Pantin Pantin
Les bibliothèques reçoivent l’artiste plasticienne Alizéa Charbonnier et son livre pop-up gréant « Yaruké » Saison culturelle #3 Actualités
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