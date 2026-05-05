Scène ouverte et Free Jazz à la Friche 67, Friche 67, Pantin

Scène ouverte et Free Jazz à la Friche 67 Jeudi 2 juillet, 18h00 Friche 67 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T22:00:00+02:00

A l’occasion d’une de nos permanences du jeudi après-midi, nous prolongeons le format pour proposer aux habitants du quartier et à toutes personnes intéressées de venir profiter d’un moment musical, festif et participatif à la Friche 67.

Au programme : une proposition musicale du groupe de free jazz participatif Musique à Ouïr, des boissons fraiches produites localement et un bbq Halal et / ou végétarien gratuit !

Friche 67 67 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France 0611499749 La Friche 67 est une dent creuse centrale du quartier des 4 Chemins de Pantin, qui accueille aujourd’hui une permanence hebdomadaire le jeudi après-midi de 14h30 à 17h.

Tous les jeudis, le site ouvre ses portes pour accueillir les passionnés du jardin, les amateurs de boissons fraiches, les passants bien pensants, les enfants et leurs parents, mais aussi parfois des musiciens et artistes réjouissants. Ouvert à toustes

Scène ouverte et concert de free jazz participatif à la Friche 67 Scène ouverte Jardin