Guinguette LBF x Pure 32 – Pause fraîcheur aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris

Guinguette LBF x Pure 32 – Pause fraîcheur aux Arènes de Lutèce 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Envie d’une pause gourmande au cœur de l’événement ? La Guinguette LBF et la Maison Pure 32 vous accueillent avec une sélection de boissons fraîches, dont la bière LBF et les pétillants sans alcool Pure 32, à savourer à l’ombre ou en flânant entre les animations. Un point de convivialité idéal pour se rafraîchir et profiter pleinement de l’ambiance estivale des JNAgri 2026.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Envie d’une pause gourmande au cœur de l’événement ? La Guinguette LBF et Pure 32 vous accueillent avec une sélection de boissons fraîches, dont la bière LBF et les pétillants sans alcool pure 32. #agridemain #jnagri2025 #jnagri

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