Cernay

Guinguette Na’Thur

Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22

La guinguette Na’Thur, c’est l’occasion de passer un bon moment dans un espace convivial et animé par une pléthore d’artistes. Venez profiter et vous amuser au rythme de la musique et des spectacles.

La Thur, fil rouge des animations de l’été, aux couleurs de la convivialité, du partage et de la culture. La guinguette Na’Thur, c’est l’occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis dans un espace convivial et animé par une pléthore d’artistes. Venez profiter et vous amuser au rythme de la musique et des spectacles. .

Parc des Rives de la Thur Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10

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English :

The Na’Thur guinguette is the opportunity to spend a good time in a friendly space and animated by a plethora of artists. Come and enjoy and have fun to the rhythm of the music and the shows.

L’événement Guinguette Na’Thur Cernay a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay