GUINGUETTE SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais
GUINGUETTE SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais samedi 30 mai 2026.
Montesquieu-Lauragais
GUINGUETTE SOUS LE MARRONNIER
Place Claude Lafon Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Bienvenue dans l’univers festif de l’esprit guinguette !
Symbole de convivialité, de musique rétro, la Guinguette sous le Marronnier vous permettra de partager de bons moments entre amis et voisins…
Rendez-vous à partir de 19h pour une soirée musicale et dansante animée par l’orchestre Briqu’a brass salsa, swing, rock n’roll … il y en aura pour tous les goûts.
Restauration sur place (il est conseillé de réserver sa table). .
Place Claude Lafon Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie briquabrass@gmail.com
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English :
Welcome to the festive world of the guinguette spirit!
L’événement GUINGUETTE SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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