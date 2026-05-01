Montesquieu-Lauragais

GUINGUETTE SOUS LE MARRONNIER

Place Claude Lafon Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Bienvenue dans l’univers festif de l’esprit guinguette !

Symbole de convivialité, de musique rétro, la Guinguette sous le Marronnier vous permettra de partager de bons moments entre amis et voisins…

Rendez-vous à partir de 19h pour une soirée musicale et dansante animée par l’orchestre Briqu’a brass salsa, swing, rock n’roll … il y en aura pour tous les goûts.

Restauration sur place (il est conseillé de réserver sa table). .

Place Claude Lafon Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie briquabrass@gmail.com

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English :

Welcome to the festive world of the guinguette spirit!

L’événement GUINGUETTE SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE