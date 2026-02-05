SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE LOCO BLUES SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais

SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE LOCO BLUES

SALLE DES FÊTES Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Ambiance garantie à Montesquieu-Lauragais !

L’association SD Swing organise une soirée dansante et festive sur des sons Rock en compagnie de l’orchestre Loco Blues.

Rendez-vous à 21h00 à la Salle des Fêtes de Montesquieu-Lauragais.

Entrée 6€ boissons soft incluses 6 .

SALLE DES FÊTES Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Guaranteed atmosphere in Montesquieu-Lauragais!

L’événement SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE LOCO BLUES Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE