SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE LOCO BLUES SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais
SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE LOCO BLUES SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais samedi 6 juin 2026.
SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE LOCO BLUES
SALLE DES FÊTES Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Ambiance garantie à Montesquieu-Lauragais !
L’association SD Swing organise une soirée dansante et festive sur des sons Rock en compagnie de l’orchestre Loco Blues.
Rendez-vous à 21h00 à la Salle des Fêtes de Montesquieu-Lauragais.
Entrée 6€ boissons soft incluses 6 .
SALLE DES FÊTES Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guaranteed atmosphere in Montesquieu-Lauragais!
L’événement SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE LOCO BLUES Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE