SOIRÉE DANSANTE AVEC DJ SERGGIO SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais
SOIRÉE DANSANTE AVEC DJ SERGGIO SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais samedi 3 octobre 2026.
SOIRÉE DANSANTE AVEC DJ SERGGIO
SALLE DES FÊTES Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dj Serggio aux manettes !
L’association SD Swing organise une soirée dansante et festive sur des sons Rocks, Swing et Latino !
Rendez-vous à 21h00 à la Salle des Fêtes de Montesquieu-Lauragais.
Entrée 6€ boissons soft incluses 6 .
SALLE DES FÊTES Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Dj Serggio at the controls!
L’événement SOIRÉE DANSANTE AVEC DJ SERGGIO Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE