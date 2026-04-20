VISITE THEÂTRALISÉE DU CANAL DU MIDI ECLUSE DE NEGRA Montesquieu-Lauragais

Montesquieu-Lauragais

VISITE THEÂTRALISÉE DU CANAL DU MIDI

ECLUSE DE NEGRA 12 Ecluse de Negra Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Laissez-vous embarquer en famille dans l’univers de Papi Ernest, qui vous racontera avec un humour décalé sa vie et l’histoire du canal du Midi…

Papi Ernest est petit fils de batelier et a grandi sur les berges du Canal du Midi. Il occupe ses journées à pêcher ou à arpenter les côteaux du Lauragais sur son vélo. Parfois nostalgique, Papi Ernest aime se remémorer son enfance joyeuse, mais c’est surtout un personnage haut en couleurs qui ne se se laisse pas marcher sur les charentaises.

Partez à la découverte de l’histoire du Canal du Midi en sa compagnie, une visite pleine de rire, de tendresse et parfois de vocabulaire fleuri . 6 .

ECLUSE DE NEGRA 12 Ecluse de Negra Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

Let your family embark on a journey into the world of Papi Ernest, who will tell you all about his life and the history of the Canal du Midi… with an offbeat sense of humor.

L’événement VISITE THEÂTRALISÉE DU CANAL DU MIDI Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE