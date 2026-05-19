LE MONDE DE GIGI SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais

Montesquieu-Lauragais

LE MONDE DE GIGI

SALLE DES FÊTES 29 Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Théâtre burlesque, vivez cette histoire ou les animaux prennent vie, et ou vos sens du partage, de l’amitié et de la justice seront questionnés.

Venez assister à la première du Monde de Gigi, une comédie originale et animalesque en musique !

“Une œuvre qui ne ressemble à aucune autre” Fresh Magazine Paris

“Riche en poésie, humour et symbolisme avec des personnages hauts en couleur” Roster Con

“Ce conte mériterait son adaptation cinématographique tant les valeurs transmises adouciraient le monde d’aujourd’hui…” 20 minutes

Le spectacle adapté du roman éponyme

Quand un chat français et une pigeonne anglaise se rencontrent à Paris et deviennent amis, c’est tout le rapport entre proies et prédateurs qui est bouleversé. Ils sont rapidement arrêtés pour trouble à l’ordre naturel. L’affaire est portée devant les tribunaux où Gigi, une petite fille au caractère bien trempé, sera l’avocate de la défense. Coupables ou innocents ? La question s’envenime quand les végétaux et les forces célestes s’en mêlent…

Plus de cent ans après Chanteclerc d’Edmond Rostand, les animaux les plus insolites reviennent sur scène se disputer ou s’aimer en alexandrins, soutenus par des musiciens qui joueront Rameau, Bach, Scarlatti, Beethoven, Fauré et bien d’autres… 15 .

SALLE DES FÊTES 29 Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Burlesque theater, live this story where animals come to life, and where your sense of sharing, friendship and justice will be questioned.

L’événement LE MONDE DE GIGI Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE