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VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais

VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais

VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais dimanche 21 juin 2026.

Lieu : SOUS LE MARRONNIER

Adresse : Place de la mairie

Ville : 31450 Montesquieu-Lauragais

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montesquieu-Lauragais

VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER

SOUS LE MARRONNIER Place de la mairie Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Le comité des fêtes de Montesquieu-Lauragais vous attend le 21 juin pour son traditionnel Vide-Grenier. Convivialité et Bonnes affaires au programme de cette belle journée.
Ouverture du vide-greniers à 8h00 jusqu’à 17h.

Petite restauration et buvette sur place.
3€ le mètre linéaire.   .

SOUS LE MARRONNIER Place de la mairie Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie   cdfmontesquieulgs@yahoo.fr

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English :

The Montesquieu-Lauragais Festival Committee is looking forward to seeing you on June 21 for its traditional Garage Sale. It’s sure to be a great day of conviviality and bargains.

L’événement VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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