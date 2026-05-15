VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais
VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais dimanche 21 juin 2026.
Montesquieu-Lauragais
VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER
SOUS LE MARRONNIER Place de la mairie Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le comité des fêtes de Montesquieu-Lauragais vous attend le 21 juin pour son traditionnel Vide-Grenier. Convivialité et Bonnes affaires au programme de cette belle journée.
Ouverture du vide-greniers à 8h00 jusqu’à 17h.
Petite restauration et buvette sur place.
3€ le mètre linéaire. .
SOUS LE MARRONNIER Place de la mairie Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie cdfmontesquieulgs@yahoo.fr
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English :
The Montesquieu-Lauragais Festival Committee is looking forward to seeing you on June 21 for its traditional Garage Sale. It’s sure to be a great day of conviviality and bargains.
L’événement VIDE-GRENIERS SOUS LE MARRONNIER Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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