Visite guidée de Montesquieu-Lauragais, Commune de Montesquieu-Lauragais, Montesquieu-Lauragais

Informations pratiques

Visite guidée de Montesquieu-Lauragais 19 et 20 septembre Commune de Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Gratuit. Sans inscription. Rdv devant la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Laissez-vous conter la riche histoire de Montesquieu-Lauragais au cours d’une visite guidée gratuite de 30 minutes.

Établi sur les hauteurs, le village s’est développé autour d’un château médiéval, autrefois entouré de remparts et protégé par des fossés.

Du Moyen Âge et de l’histoire cathare au canal du Midi, en passant par l’âge d’or du blé, cette visite vous fera découvrir les grandes étapes qui ont façonné l’identité du village.

Commune de Montesquieu-Lauragais 31450 Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie https://www.lauragais-tourisme.fr/la-destination/villages/montesquieu-lauragais Autrefois appelé Montesquieu-sur-Canal, Montesquieu-Lauragais s’est développé sur une colline, autour d’un château féodal. Grâce à sa situation géographique, le village est devenu un lieu de passage incontournable, qui a connu tous les temps forts de l’Histoire du Lauragais, de la tragédie cathare au Moyen Âge à la fabuleuse construction du canal du Midi, en traversant les âges d’or du blé et du pastel.

Laissez-vous conter la riche histoire du village au cours d’une visite guidée gratuite de 30 minutes.

© Lauragais Tourisme