UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montesquieu-Lauragais

VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS Montesquieu-Lauragais

dimanche 13 septembre 2026 · Montesquieu-Lauragais

VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS Montesquieu-Lauragais

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
31450 Montesquieu-Lauragais
Département
Haute-Garonne
Tarif

Montesquieu-Lauragais

VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS

Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez trouver la perle rare !
Venez nombreux faire de bonnes affaires ou dénicher des trésors lors du vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes. Ca sera également l’occasion de découvrir le forum des associations de la commune !   .

Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie   cdfmontesquieulgs@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find the rare pearl!

L’événement VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-08-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Montesquieu-Lauragais (Haute-Garonne)