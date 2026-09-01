Informations pratiques

Montesquieu-Lauragais

VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS

Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez trouver la perle rare !

Venez nombreux faire de bonnes affaires ou dénicher des trésors lors du vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes. Ca sera également l’occasion de découvrir le forum des associations de la commune ! .

Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie cdfmontesquieulgs@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find the rare pearl!

L’événement VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-08-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE