VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS Montesquieu-Lauragais
dimanche 13 septembre 2026 · Montesquieu-Lauragais
Informations pratiques
Montesquieu-Lauragais
VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS
Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez trouver la perle rare !
Venez nombreux faire de bonnes affaires ou dénicher des trésors lors du vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes. Ca sera également l’occasion de découvrir le forum des associations de la commune ! .
Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie cdfmontesquieulgs@yahoo.fr
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English :
Come and find the rare pearl!
L’événement VIDE GRENIER MONTESQUIEU LAURAGAIS Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-08-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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