DEJEUNER SUR L’HERBE Montesquieu-Lauragais

Informations pratiques

Montesquieu-Lauragais

DEJEUNER SUR L’HERBE

Negra Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Un déjeuner sur l’herbe ?

L’écluse de Négra accueillera une nouvelle édition de Déjeuner sur l’Herbe , un rendez-vous incontournable pour célébrer le Canal du Midi, qui fête cette année les 30 ans de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Que vous soyez passionné de patrimoine, amateur de musique ou simplement à la recherche d’une sortie en famille ou entre amis, le Déjeuner sur l’Herbe est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir l’un des plus beaux sites de notre territoire.

Dans un cadre exceptionnel, venez profiter d’un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la culture et de la musique.

Au programme

Samedi 19 septembre

– 16h Visite guidée du village avec Lauragais Tourisme RDV devant la mairie

– 17h visite guidée de l’écluse de Negra avec Lauragais Tourisme RDV devant l’écluse.

– 18h Trio à bicyclette

– 20h petit bal de l’écluse avec l’orchestre Briqu’à Brass. Bal rétro Briqu’à Brass , pour danser dans une ambiance festive et chaleureuse.

Dimanche 20 septembre

– 10h Balade contée entre l’écluse de Negra et le pont d’En Serny avec Aimé Phiores. Café offert aux participants. Durée 1h30.

Toute la journée, animation de jeu de l’oie géant sur le Canal du Midi

Expositions d’artistes Isabelle Caron, Myriam Galinier, Serge Grélin, Armony Mo, Marie-José Maleville, Christine Thomas.

– 11h30 concert classique de violon alto à la chapelle de Negra.

– 12h Apéritif concert Chanson Française avec Rachel Joseph

– 14h Bal yéyé, avec l’orchestre Briqu’à Brass et Rachel Joseph

Restauration sur place. Cuisine maison salée et sucrée.

Renseignements et inscriptions repas pour les groupes. .

Negra Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie briquabrass@gmail.com

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English :

How about lunch on the grass?

L’événement DEJEUNER SUR L’HERBE Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE