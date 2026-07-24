LE JOUR DE LA NUIT SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL MOULIN A SIX AILES Montesquieu-Lauragais
dimanche 11 octobre 2026 · MOULIN A SIX AILES · Montesquieu-Lauragais
Informations pratiques
Montesquieu-Lauragais
LE JOUR DE LA NUIT SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL
MOULIN A SIX AILES Le Gril Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Eteignons les lumières, rallumons les étoiles !
Le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.
A cette occasion, nous vous donnons RDV au pied du moulin à 6 ailes en compagnie Jamy, médiateur en astronomie de l’association Stimuli Astro pour observer le ciel et partir à la découverte des étoiles, des constellations et des galaxies… sans oublier la Lune !
Nos recommandations
– Prévoir un pique nique, du moins, de quoi grignoter
– Mettre des vêtements chauds et apporter des couvertures
– Se munir d’une lampe (que nous éteindrons lors des périodes d’observation du ciel)
Visite sur inscription au 05.62.57.09.68 ou accueil@lauragaistourisme.fr
Tarif 7€/adulte et 5€/jeune de 6 à 15 ans .
MOULIN A SIX AILES Le Gril Montesquieu-Lauragais 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr
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English :
Let’s turn off the lights, turn on the stars!
L’événement LE JOUR DE LA NUIT SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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