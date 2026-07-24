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LE JOUR DE LA NUIT SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL MOULIN A SIX AILES Montesquieu-Lauragais

dimanche 11 octobre 2026 · MOULIN A SIX AILES · Montesquieu-Lauragais

LE JOUR DE LA NUIT SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL MOULIN A SIX AILES Montesquieu-Lauragais

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
MOULIN A SIX AILES
Adresse
Le Gril
Ville
31560 Montesquieu-Lauragais
Département
Haute-Garonne
Tarif

Montesquieu-Lauragais

LE JOUR DE LA NUIT SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL

MOULIN A SIX AILES Le Gril Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Eteignons les lumières, rallumons les étoiles !
Le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.

A cette occasion, nous vous donnons RDV au pied du moulin à 6 ailes en compagnie Jamy, médiateur en astronomie de l’association Stimuli Astro pour observer le ciel et partir à la découverte des étoiles, des constellations et des galaxies… sans oublier la Lune !

Nos recommandations
– Prévoir un pique nique, du moins, de quoi grignoter
– Mettre des vêtements chauds et apporter des couvertures
– Se munir d’une lampe (que nous éteindrons lors des périodes d’observation du ciel)

Visite sur inscription au 05.62.57.09.68 ou accueil@lauragaistourisme.fr
Tarif 7€/adulte et 5€/jeune de 6 à 15 ans   .

MOULIN A SIX AILES Le Gril Montesquieu-Lauragais 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68  accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

Let’s turn off the lights, turn on the stars!

L’événement LE JOUR DE LA NUIT SOIRÉE OBSERVATION DU CIEL Montesquieu-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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