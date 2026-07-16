Visite guidée de l’écluse de Négra, Écluse de Négra, Montesquieu-Lauragais

Informations pratiques

Visite guidée de l’écluse de Négra Samedi 19 septembre, 17h00 Écluse de Négra Haute-Garonne

Gratuit. Sans inscription. Rdv devant la chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Rendez-vous à l’écluse de Négra, à Montesquieu-Lauragais, pour découvrir l’histoire du canal du Midi au temps de la barque de poste.

Dès l’ouverture du canal à la navigation en 1674, l’écluse de Négra joua un rôle particulier dans le voyage entre Toulouse et Castelnaudary. La barque de poste assurait alors le transport quotidien des passagers.

Située à mi-chemin, l’écluse de Négra constituait une halte privilégiée pour se restaurer, se reposer et prier.

Écluse de Négra 31374 Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie Écluse de Négra sur le canal du Midi.

Rendez-vous à l’écluse de Négra, à Montesquieu-Lauragais, pour vous laisser conter l’histoire du canal du Midi au temps des la barque de poste.

©Lauragais Tourisme