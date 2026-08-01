Informations pratiques

Dénezé-sous-Doué

Guinguette Troglo’thentic

10 route de la fosse Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Partagez un moment convivial en famille ou entre amis lors de la grande soirée de l’été, au coeur des Maisons Troglodytes de Forges.

Profitez d’un concert de Jazz et de chansons françaises avec Nicolas Maillet.

Découvrez les produits locaux en dégustant les planches apéritives (avec une option végétarienne), les bières de la Brasserie des Fontaines ou encore les vins du Domaine du Clos Saint-Maur.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 15 août 2026 à partir de 18h.

Horaires de représentation à partir de 20h. .

10 route de la fosse Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 00 32

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English :

Enjoy a fun time with family or friends during the big summer evening event, in the heart of the Maisons Troglodytes de Forges.

L’événement Guinguette Troglo’thentic Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2026-08-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME