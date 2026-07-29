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AGENDA · Montluçon

Guitar Guest Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

vendredi 23 octobre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Adresse
Place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
9 9 9

Montluçon

Guitar Guest

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23 21:30:00

Date(s) :
2026-10-23

Rendez-vous rock incontournable à Montluçon, le Guitar Guest est le fil rouge d’une rencontre unique entre des musiciens de renom et les gagnants du concours guitare 2026.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

A must-see rock event in Montluçon, Guitar Guest serves as the common thread in a unique collaboration between renowned musicians and the winners of the 2026 guitar competition.

L’événement Guitar Guest Montluçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Montluçon Tourisme

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