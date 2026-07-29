Guitar Guest Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
vendredi 23 octobre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Guitar Guest
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23 21:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Rendez-vous rock incontournable à Montluçon, le Guitar Guest est le fil rouge d’une rencontre unique entre des musiciens de renom et les gagnants du concours guitare 2026.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
A must-see rock event in Montluçon, Guitar Guest serves as the common thread in a unique collaboration between renowned musicians and the winners of the 2026 guitar competition.
L’événement Guitar Guest Montluçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Montluçon Tourisme
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