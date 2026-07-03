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GUITARE EN PIRENEUS Arques

samedi 22 août 2026 · Arques

GUITARE EN PIRENEUS Arques

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
D613
Ville
11190 Arques
Département
Aude
Tarif

Arques

GUITARE EN PIRENEUS

D613 Arques Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Carlos Aravena ,Daniel Torres Tear ,Jose Del Valle,Luis Soria
Participation libre.
  .

D613 Arques 11190 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96 

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English :

International Guitar Festival 6th Edition
Carlos Aravena, Daniel Torres Tear, Jose Del Valle, Luis Soria
Free admission.

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Arques a été mis à jour le 2026-07-03 par

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