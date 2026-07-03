AGENDA · Arques
GUITARE EN PIRENEUS Arques
samedi 22 août 2026 · Arques
Informations pratiques
Arques
GUITARE EN PIRENEUS
D613 Arques Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Carlos Aravena ,Daniel Torres Tear ,Jose Del Valle,Luis Soria
Participation libre.
.
D613 Arques 11190 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
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English :
International Guitar Festival 6th Edition
Carlos Aravena, Daniel Torres Tear, Jose Del Valle, Luis Soria
Free admission.
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Arques a été mis à jour le 2026-07-03 par
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