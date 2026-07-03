Informations pratiques

Arques

GUITARE EN PIRENEUS

D613 Arques Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition

Carlos Aravena ,Daniel Torres Tear ,Jose Del Valle,Luis Soria

Participation libre.

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D613 Arques 11190 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96

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English :

International Guitar Festival 6th Edition

Carlos Aravena, Daniel Torres Tear, Jose Del Valle, Luis Soria

Free admission.

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Arques a été mis à jour le 2026-07-03 par