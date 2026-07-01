Le Train du Patrimoine, Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa – Accès Petite Vitesse 62510 ARQUES, Arques

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa - Accès Petite Vitesse 62510 ARQUES · Arques

Informations pratiques

Le Train du Patrimoine 19 et 20 septembre Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa – Accès Petite Vitesse 62510 ARQUES Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine au CFTVA

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa vous invite à vivre une expérience unique au cœur du patrimoine ferroviaire.

Embarquez à bord d’un train à vapeur historique pour un voyage commenté entre Arques et Lumbres. Tout au long du parcours, découvrez l’histoire de la ligne, du matériel roulant et des paysages de la vallée de l’Aa grâce aux commentaires de nos bénévoles passionnés.

Petits et grands pourront profiter d’une immersion authentique dans l’ambiance des trains d’autrefois, au rythme de la locomotive à vapeur.

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Journées Européennes du Patrimoine au CFTVA

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